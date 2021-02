Imprese: Eni, nel Piano al 2024 produzione crescerà del 4 per cento all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di Eni crescerà ad una media di quattro punti percentuali l'anno nell'arco del Piano: per il 2021 il dato si conferma a 1,7 milioni di barili di olio equivalente al giorno. Stando al Piano strategico al 2024 presentato oggi, durante il quadriennio saranno completati 14 grandi progetti, che rappresenteranno oltre il 70 per cento della nuova produzione - localizzati in Angola, Indonesia, Messico, Mozambico, Norvegia ed Emirati Arabi Uniti. In termini di futuro portafoglio produttivo, prosegue la nota, il free cash flow nell’upstream supererà i 18 miliardi, e ipotizzando uno scenario costante ammonterà a circa 14 miliardi superando di due volte il fabbisogno dell’azienda legato alla politica di remunerazione. Le attività di esplorazione saranno l'elemento principale nella diversificazione di Eni verso "un maggior contributo del gas, una maggiore velocità nel time to market e un portafoglio a basso breakeven con un costo medio di esplorazione inferiore ai due dollari al barile": sarà focalizzata per il 90 per cento su opportunità near field in bacini accertati. Il capex upstream, prosegue la nota, ammonterà a circa 4,5 miliardi all'anno come media, mentre i volumi dei contratti stipulati di Gnl supereranno i 14 milioni di tonnellate all'anno entro il 2024. (Com)