Vaccini: De Corato, al via lunedì somministrazioni a Polizie locali lombarde, s'inizia da Milano

- Avrà inizio lunedì 22 febbraio la vaccinazione anti-Covid per la Polizia locale lombarda. Lo comunica in una nota l'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "I primi a vaccinarsi - sottolinea l'assessore - saranno gli appartenenti al corpo del Comune di Milano. Il centro vaccinale sarà quello del Policlinico ubicato in Fiera. A seguire saranno vaccinati gli appartenenti ai corpi delle Polizie locali degli altri Comuni lombardi". "Nell'ultimo anno caratterizzato dalla pandemia - aggiunge De Corato - gli uomini e le donne della Polizia locale, così come gli appartenenti alle forze dell'ordine e delle forze armate, hanno continuato a svolgere un lavoro intenso e costante sul territorio. Sia nel contrasto alla criminalità che nella gestione dell'emergenza. E per questo li ringraziamo enormemente". "In diverse occasioni - conclude l'assessore - Regione Lombardia ha riconosciuto ruolo e attività stanziando fondi ad hoc per il lavoro straordinario, predisponendo specifiche operazioni smart-Covid e consegnando dispositivi di protezione individuale agli agenti". (Com)