- Il Piano strategico al 2024 di Eni prevede un Capex medio annuo pari a sette miliardi di euro: di questi, oltre il 20 per cento sarà destinato a progetti green e G&P retail come l'aumento della capacità da rinnovabili, la crescita della base clienti, lo sviluppo di progetti di economia circolare o l'incremento della capacità delle bioraffinerie. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. (Com)