Imprese: Eni, nel Piano al 2024 dismissioni business non strategici per 2 miliardi

- La gestione del portafoglio consentirà di valorizzare al massimo gli asset e di dismettere business non strategici: il piano di dismissioni raggiungerà un valore complessivo lordo superiore ai due miliardi di euro, e la maggior parte del ricavato verrà reinvestito in acquisizioni per ridefinire il portafoglio. Stando al Piano strategico 2021-2024 presentato oggi, il cash flow operativo lordo sarà di circa otto miliardi nel 2021 e crescerà di cinque miliardi entro il 2024: questo, insieme con la flessibilità del Capex del portafoglio Eni, garantirà la solidità del piano e un free cash flow cumulato di 12 miliardi con Brent a 50 dollari al barile, che sale a 17 miliardi allo scenario Eni. (Com)