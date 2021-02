Covid: Ciacciarelli (Lega), medici liberi professionisti ancora in attesa di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo l'ordine dei medici di Roma, attualmente nel Lazio, ci sarebbero circa 14 mila medici liberi professionisti ancora in attesa di essere vaccinati. Se la notizia dovesse essere confermata è arrivato il momento per l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato di istituire una commissione d'inchiesta allo scopo di verificare i fatti". Così, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Il personale sanitario - aggiunge - deve essere il primo a ricevere il vaccino poiché a sua volta ha il compito di somministrarlo. Se, e ripeto se, le Asl non stanno seguendo i protocolli è il caso che ci sia una verifica, eventualmente anche da parte di una Commissione e che la Regione intervenga".(Com)