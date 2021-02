Speciale energia: Usa, ministro saudita, Riad pronta ad aiutare Texas e altri Stati colpiti dal maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita è pronta a offrire il suo aiuto agli Stati Uniti dopo che milioni di persone hanno subito interruzioni di corrente per giorni a causa delle eccezionali tempeste di neve e ghiaccio che hanno colpito diversi Stati del sud, in particolare Texas, Oklahoma, California, Louisiana. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia saudita, principale Abdulaziz bin Salman. Parlando durante l’apertura del Forum internazionale sull’energia, il ministro saudita ha espresso la vicinanza del regno agli Stati Uniti: “Come saudita, come persona che dirige questo settore, posso parlare dell'amicizia, delle collaborazioni e del senso di famiglia che abbiamo con così tanti di questi Stati. Posso parlare a nome dell'intero settore per dire che i nostri cuori e le nostre menti sono con voi, e come sempre l'Arabia Saudita è pronta a estendere qualsiasi supporto che possa offrire", ha dichiarato il ministro. Le condizioni meteorologiche estreme di questa settimana hanno provocato negli Stati meridionali degli Stati Uniti almeno 30 morti soprattutto in quelle località non attrezzate a nevicate e temperature rigide. Le tempeste di neve e le temperature ampiamente sotto lo zero anche nelle aeree costiere hanno provocato numerosi blackout, soprattutto in Texas, con milioni di persone senza corrente. (Res)