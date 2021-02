Speciale energia: Messico, presidente annuncia decreto per ridurre carico fiscale su Pemex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha annunciato che presto entrerà in vigore un nuovo decreto per ridurre il carico fiscale sulla compagnia petrolifera di stato del Messico Pemex. “Nel caso di Pemex entrerà in vigore un decreto per ridurre il pagamento delle imposte all’erario”, ha dichiarato il capo dello stato parlando durante la sua consueta conferenza stampa giornaliera. La compagnia petrolifera di stato del Messico, Pemex, ha registrato nel 2020 un calo del fatturato di quasi 24 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dal bilancio aziendale a cui ha avuto accesso il quotidiano "El Universal". Il documento, segnala il quotidiano messicano, dà conto di una "storica flessione" sia per quanto riguarda le vendite nel mercato interno che delle esportazioni. Nel mercato interno il calo del fatturato rispetto all'anno precedente è stato equivalente a 16 miliardi di euro, con una diminuzione nelle vendite di tutti i prodotti, dalla benzina (-28 per cento), al diesel (-25,8 per cento), al combustibile per aerei (-53,5 per cento). Sul fronte delle esportazioni il calo del fatturato è stato invece di quasi 9 miliardi di euro, dovuta in questo caso principalmente al calo del prezzo del petrolio messicano. Secondo quanto afferma "El Universal" non esistono pretendenti di un analogo crollo del fatturato di Pemex dall'inizio della pubblicazione dei bilanci dell'azienda nel 1993. (Mec)