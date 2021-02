Speciale energia: Germania, i Laender del carbone preparano la transizione all'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Laender della Germania dove si concentra la produzione di carbone si preparano all'abbandono di tale combustibile fossile come fonte di energia, che il governo federale intende completare per gradi entro il 2038. In tale prospettiva, Nordreno-Vesftalia, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Brandeburgo vogliono cogliere la transizione energetica come opportunità per divenire poli di generazione dell'idrogeno. A tal fine, il Nordreno-Vestfalia ha presentato di recente anche una propria “tabella di marcia per l'idrogeno”. Tra l'altro, il piano prevede di realizzare un “laboratorio” per questa fonte di energia pulita nello storico distretto minerario della Ruhr. In questa sede, potrebbero essere testate e attuate tecnologie innovative per l'elettrolisi. Il ministro dell'Economia del Nordreno-Vestfalia, Andreas Pinkwart, si aspetta che l'industria dell'idrogeno fungerà da volano per lo sviluppo del Land, con la creazione di “fino a 130 mila nuovi posti di lavoro”. Tuttavia, come nota il quotidiano “Handelsblatt”, le prospettive future dei Laender carboniferi si scontrano con la realtà attuale. I distretti minerari della Germania soffrono da tempo di declino dell'occupazione e di emigrazione. (Geb)