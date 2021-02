Speciale energia: Fraccaro, 200 milioni a reddito energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ideatore e promotore della norma sul Reddito energetico, quindi aggiunge: "Questa misura, già sperimentata con successo nel comune di Porto Torres, va nella direzione dell'aumento della produzione di energia rinnovabile come espressamente previsto dal Recovery polan. In questo modo - spiega - potremo dare un sostegno a famiglie e imprese in difficoltà e contribuire a ridurre le emissioni inquinanti. Ogni anno a Porto Torres i cittadini risparmiano 9mila euro di bollette in totale, vengono ceduti alla rete altri 8mila euro di energia in eccesso e si riducono le emissioni di CO2 di 65 tonnellate. Con il reddito energetico è possibile contribuire a superare la dipendenza energetica dalle fonti fossili, a favore di un sistema caratterizzato da maggiore autonomia e partecipazione dei cittadini. Il Gse e la Puglia hanno appena siglato un accordo per dare attuazione alla proposta di Reddito energetico regionale presentata dall'ex consigliere regionale Antonio Trevisi e dal M5s locale: si tratta della prima Regione ad adottare questa misura che - conclude Fraccaro - spero possa al più presto diffondersi a livello nazionale per consentire a tutti i cittadini di beneficiarne". (Rin)