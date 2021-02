Speciale energia: Iran, Parigi, Londra, Berlino e Washington invitano Teheran a rispettare accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran non dovrà prendere ulteriori riduzioni degli impegni nell’ambito dell’accordo sul nucleare iraniano, in particolare per quanto riguarda la sospensione del protocollo aggiuntivo e le eventuali limitazioni alle attività di verifica dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata dai ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito e il segretario di Stato Usa - rispettivamente Jean-Yves Le Drian, Dominic Raab ed Antony Blinken - al termine di un incontro virtuale organizzato per discutere del dossier Iran e di altre questioni urgenti. I quattro rappresentanti della diplomazia hanno espresso il loro comune interesse fondamentale per la sicurezza nel sostenere il regime di non proliferazione nucleare e garantire che l'Iran non possa mai sviluppare un'arma nucleare. In questo contesto, la conclusione dell’accordo sul nucleare è stata un risultato chiave della diplomazia multilaterale, si legge nella nota. Durante l’incontro, Francia, Germania e Regno Unito hanno accolto con favore l'intenzione dichiarata dagli Stati Uniti di tornare ad avere un approccio diplomatico con l'Iran e la ripresa di un dialogo fiducioso e approfondito con i Paesi europei parte dell’accordo. I ministri hanno affermato un forte interesse a proseguire le consultazioni e il coordinamento, anche con Cina e Russia, su questa questione chiave della sicurezza, riconoscendo il ruolo dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea, Josep Borrell, come coordinatore della commissione congiunta. Il segretario di Stato Usa Blinken ha ribadito che, come affermato dal presidente Joe Biden, se l'Iran tornerà a rispettare rigorosamente i suoi impegni nell'ambito dell’accordo, gli Stati Uniti faranno lo stesso e sono pronti a impegnarsi in discussioni con l'Iran a tal fine. In questo contesto i quattro ministri degli Esteri si sono detti uniti nel sottolineare la natura pericolosa delle limitazioni dell’accesso degli ispettori dell’Aiea ai siti nucleari in Iran, sollecitando Teheran a considerare le conseguenze di un'azione così grave, in particolare in questo momento di rinnovata opportunità diplomatica. I ministri hanno anche espresso le loro preoccupazioni condivise per le recenti azioni dell'Iran per produrre sia uranio arricchito fino al 20 per cento che uranio metallico. “Queste attività non hanno una giustificazione civile credibile. La produzione di uranio metallico è un passo fondamentale nello sviluppo di un'arma nucleare”, si legge nella nota. I ministri hanno anche chiesto all'Iran di rilasciare tutti i cittadini delle rispettive nazioni arbitrariamente detenuti e di restituirli alle loro famiglie. (Res)