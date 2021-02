© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dimenticheremo mai questo anno eccezionale: la pandemia ha toccato le nostre vite e il settore energetico con una forza senza precedenti, ma abbiamo reagito in maniera rapida ed efficiente, trovando nelle nostre risorse la flessibilità per superare la crisi. Così l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, presentando il Piano strategico 2021-2024 alla comunità finanziaria. (Ems)