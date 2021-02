Basilicata: Istat, cresce occupazione, soprattutto tra le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 35,3 per cento della popolazione con 9 anni e più ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale, il 16,3 per cento la licenza elementare e il 28,2 per cento la licenza di scuola media. Le persone con un titolo terziario sono il 13,5 per cento. Così l'Istat nel nuovo Censimento permanente della popolazione in Basilicata. Rispetto al 2011, si dimezza la quota di analfabeti (dal 2,8 per cento all’1,4 per cento) e diminuiscono gli alfabeti privi di titolo di studio (dal 5,8 per cento al 4,5 per cento). Le persone con un titolo universitario e superiore sono aumentate dal 10,6 per cento al 13,5 per cento. Secondo le rilevazioni dell'Istat, tra la popolazione residente di 15 anni e più le forze di lavoro sono 243 mila, 5 mila in più rispetto al 2011 (+2,1 per cento). L’incremento delle persone attive sul mercato del lavoro è dovuto alla crescita degli occupati (+2,3 per cento), soprattutto fra le donne (+5,8 per cento). Le persone in cerca di una occupazione sono 41 mila, con un aumento dello 0,9 per cento rispetto al precedente censimento. Il tasso di attività è pari al 49,8 per cento, 2,7 punti percentuali sotto il corrispondente valore dell’Italia; gli occupati rappresentano il 41,4 per cento della popolazione di 15 anni e più contro il 45,6 per cento della media nazionale. Il tasso di disoccupazione nella regione (16,9 per cento) supera di 3,7 punti la media nazionale (13,1 per cento). Il mercato del lavoro presenta un forte squilibro di genere. Il tasso di occupazione maschile è al 51,4 per cento, circa venti punti più di quello femminile; il tasso di disoccupazione è pari al 11,6 per cento per gli uomini e al 15,1 per cento per le donne.(Ren)