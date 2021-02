Bielorussia: comitato investigativo ammette ruolo forze dell'ordine in morte manifestante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato investigativo della Bielorussia ha rifiutato di aprire un procedimento penale sulla morte di Alexander Taraikovsky, avvenuta il 10 agosto 2020, il secondo giorno di proteste nel Paese dopo le elezioni presidenziali. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Belta"; citando il presidente del comitato investigativo, Ivan Noskevich, secondo cui il giorno della sua morte Taraikovsky, "essendo in uno stato di forte intossicazione alcolica", si è allontanato dalla folla di manifestanti e si è avvicinato alle forze dell'ordine. I componenti della pubblica sicurezza avrebbero percepito le azioni del manifestante come "una vera minaccia per la vita e la salute", dal momento che avevano informazioni operative su possibili attacchi terroristici e che i manifestanti avevano esplosivi. Pertanto, le forze di sicurezza "da una distanza di sicurezza, escludendo un esito letale", hanno usato armi non letali contro Taraikovsky, ma "a causa di una serie di circostanze tragiche, una delle ferite si è rivelata penetrante", e ha causato la morte dell'uomo sul post. Il rappresentante del comitato investigativo non ha menzionato nella sua dichiarazione la versione del ministero dell'Interno secondo cui Taraykovsky sarebbe morto a causa dell'esplosione di una bomba, che avrebbe dovuto lanciare contro le forze dell'ordine. (Rum)