Beni culturali: Guadagno (M5s Roma), riqualificazione Casali storici con odg in bilancio

- Tra gli impegni fissati nel bilancio di previsione 2021-2023 del Campidoglio "abbiamo inserito e votato all'unanimità un ordine del giorno che riguarda i casali storici presenti nel parco di Aguzzano nel Municipio IV". Lo scrive in un post su Facebook la presidente M5s della commissione Cultura di Roma, Eleonora Guadagno. "Per riqualificare e rivitalizzare questi manufatti - aggiunge -, come fortemente richiesto dai cittadini e dal municipio stiamo costituendo un tavolo condiviso tra i diversi livelli istituzionali. Questo si rende necessario poiché i Casali sono di proprietà di Roma Capitale, ma la gestione e il controllo del parco regionale urbano, così come il rilascio dei nulla osta per effettuare opere esterne agli edifici necessarie alla loro ristrutturazione, sono di competenza di Roma Natura. Sin dal nostro insediamento ci siamo da subito occupati di restituire dignità e centralità a luoghi in aree periferiche o meno valorizzate sotto il profilo culturale, accogliendo e facendo nostra una domanda forte che proviene dai quartieri, dalle associazioni e dalle comunità creando percorso partecipati indispensabili. Il secondo punto dell’ordine del giorno approvato in Assemblea capitolina - conclude - prevede infatti l’attivazione di un processo partecipativo per coinvolgere i cittadini su quali debbano essere le funzioni e le caratteristiche di questi Casali, sempre nel rispetto dei vincoli regolamentari e normativi esistenti che ne limitano gli usi all’ambito culturale, espositivo, informativo, didattico, con eventuale ristoro solo a servizio delle attività principali".(Rer)