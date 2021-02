India: protesta agricoltori, prorogata di tre giorni la custodia dell’attivista Disha Ravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata prorogata di tre giorni la custodia di Disha Ravi, l’attivista per l’ambiente di Bangalore arrestata il 13 febbraio nell’ambito dell’inchiesta sul “toolkit”, il documento condiviso su Twitter contenente indicazioni per la mobilitazione degli agricoltori contro tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre. Il 14 febbraio il Tribunale di Patiala, uno dei tribunali distrettuali di Nuova Delhi, aveva stabilito una custodia di cinque giorni. Oggi lo stesso Tribunale ha deciso la proroga e fissato la prossima udienza al 22 febbraio. Nella stessa giornata l’Alta corte di Delhi ha ascoltato un’istanza di Ravi sulla presunta divulgazione illecita di materiale investigativo che la riguarda da parte della polizia della capitale. La Corte (giudice Prathiba M. Singh) non ha ordinato la rimozione degli articoli contestati, rinviando l’esame della questione, ma ha emesso un ordine ad interim ingiungendo alla polizia di attenersi strettamente all’affidavit presentato oggi sul rispetto delle norme nella diffusione delle notizie di indagine; agli editori di garantire un adeguato controllo editoriale; all’attivista di assicurarsi che persone a lei collegate pubblichino messaggi non necessari e sensazionalisti. (segue) (Inn)