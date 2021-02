India: protesta agricoltori, prorogata di tre giorni la custodia dell’attivista Disha Ravi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le stesse accuse sono stati emessi mandati di arresto contro altri due attivisti per l’ambiente: Nikita Jacob, 29 anni, e Shantanu Muluk, 31 anni, entrambi del Maharashtra. La prima esercita la professione di avvocato a Mumbai; il secondo è un ingegnere aerospaziale di Beed, ma sei mesi fa ha lasciato il lavoro, ed è tra i fondatori del gruppo Extinction Rebellion (Xr) India, di cui fa parte anche Jacob. Entrambi hanno ottenuto dall’Alta corte di Bombay la libertà su cauzione preventiva: il 16 febbraio il giudice Vibha Kankanwadi l’ha concessa a Muluk per dieci giorni e il 17 febbraio il giudice P.D. Naik l’ha concessa a Jacob per tre settimane. La polizia di Nuova Delhi ha chiesto alla piattaforma di videoconferenze Zoom dettagli riguardo a una riunione dell’11 gennaio organizzata per preparare il documento. Secondo la polizia la riunione fu organizzata dalla Poetic Justice Foundation (Pjf), un gruppo ritenuto a favore del movimento per il Khalistan, i cui sostenitori aspirano a una patria sikh. I partecipanti sarebbero stati una settantina, tra i quali Jacob e Muluk. I due attivisti sarebbero stati contattati da Mo Dhaliwal, fondatore della Pjf, attraverso una donna identificata come Punit che si trova in Canada. (segue) (Inn)