India: protesta agricoltori, prorogata di tre giorni la custodia dell’attivista Disha Ravi (4)

- La protesta degli agricoltori indiani contro le tre leggi di riforma – che insieme puntano a ridurre le barriere e limitare il potere degli Stati di determinare piazze commerciali e prezzi per creare un mercato nazionale unico – è in corso da mesi. Partita dal Punjab, “granaio dell’India” e Stato a maggioranza sikh, è giunta alle porte di Nuova Delhi il 26 novembre 2020, dove si sono accampati migliaia di manifestanti. La contestazione è stata portata avanti con scioperi, scioperi della fame e, da ultimo, il 26 gennaio, la marcia dei trattori nella capitale, sfociata in disordini. Nel frattempo i delegati sindacali e quelli governativi si sono incontrati undici volte, l’ultima il 22 gennaio, senza arrivare a un accordo. Gli agricoltori, che temono di perdere potere contrattuale e di essere costretti ad abbassare i prezzi, chiedono l’abrogazione delle leggi, mentre l’esecutivo è disposto a concedere emendamenti. La questione è finita davanti alla Corte suprema che il 12 gennaio ha sospeso l’attuazione delle tre leggi e ha istituito un comitato incaricato di ascoltare le parti e formulare raccomandazioni. (segue) (Inn)