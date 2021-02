Difesa: fonti stampa, la Grecia interessata ad acquisto fregate Fremm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta valutando la possibilità di acquistare alcune fregate Fremm (fregate europee multi missione) prodotte da Fincantieri. E’ quanto riferisce oggi il quotidiano greco "Kathimerini", che parla della prospettiva dell'acquisto da parte della Grecia di quattro Fremm anche se potrebbero essere offerte invece anche due fregate della classe intermedia Maestrale. Il piano di Atene per l’acquisto di nuove fregate è stato annunciato nei mesi scorsi dal premier greco Kyriakos Mitsotakis. E' stata dapprima la Francia, anch'essa coinvolta nel programma europeo Fremm, a manifestare l'interesse per la vendita delle fregate alla Grecia, mentre la volontà di rinnovare la flotta della Marina militare ellenica potrebbe rappresentare un opportunità anche per l'italiana Fincantieri. La Francia, lo scorso 25 gennaio, ha già concluso un accordo con la Grecia per la vendita di 18 aerei militari Rafale per un valore di 2,5 miliardi di euro. In occasione della sua visita ad Atene, la ministra della Difesa francese ha annunciato l'intenzione di Parigi di essere inclusa anche nella fornitura di nuove navi militari per la Marina ellenica. (segue) (Gra)