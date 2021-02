Difesa: fonti stampa, la Grecia interessata ad acquisto fregate Fremm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Posso dirvi che queste fregate sono al top per la loro classe e che saranno la punta di diamante della nostra Marina militare. Credo che l'acquisizione di queste fregate sarebbe una notizia molto buona per la Grecia", ha affermato allora Parly in un'intervista al quotidiano "Kathimerini. "Abbiamo bisogno di considerare come potremmo pianificare una parte della produzione in Grecia", ha aggiunto la ministra francese osservando che questo "aiuterebbe a rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea". A dicembre la Grecia ha stanziato 5,5 miliardi di euro per il suo programma di riarmo militare: si tratta di un aumento del 57 per cento rispetto al 2019 e riflette la necessità di Atene di garantire la propria sicurezza nel contesto sempre più teso del Mediterraneo orientale.. Questo piano è articolato su vari assi e uno dei primi sviluppi concreti è stato proprio l’acquisto di 18 aerei Rafale prodotti dalla francese Dassault. (Gra)