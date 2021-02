Haiti: Unhcr "molto preoccupata" per attacchi a indipendenza magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhcr) ha espresso "molta preoccupazione" per gli "attacchi all'indipendenza della magistratura" registrati ad Haiti, aggravati dal serrato braccio di ferro politico aperto da settimane sulla data di scadenza del mandato del presidente Jovenel Moise. In particolare, riferisce il portavoce Liz Throssel, preoccupa l'arresto eseguito ai danni un magistrato della Corte di Cassazione, Yvickel Dabresil, e altre 22 persone, con modalità che "potrebbero equivalere a un fermo o arresto arbitrario". L'ufficio saluta il ritorno in libertà di Dabresil ma censura lo stato di fermo che persiste per altre 17 persone, e la decisione del presidente di mandare in pensione tra giudici di cassazione, "apparentemente per mezzo di un procedimento irregolare". (segue) (Res)