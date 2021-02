Haiti: Unhcr "molto preoccupata" per attacchi a indipendenza magistratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quadro che solleva "preoccupazioni circa l'indipendenza della magistratura" e finisce per erodere "ulteriormente" la separazione dei poteri ad Haiti. L'Unhcr ricorda che l'importanza di rispettare lo stato di diritto e il bilanciamento dei poteri soprattutto viste "le crescenti tensioni politiche e la crescente espressione di dissenso nelle manifestazioni". Chiesto alle autorità haitiane di garantire "il rispetto del quadro giuridico e istituzionale", l'ufficio esorta "governo e opposizione a coinvolgersi in un dialogo significativo e inclusivo per evitare un'ulteriore intensificarsi delle tensioni e per risolvere l'attuale stalo politico e istituzionale". (segue) (Res)