Haiti: Unhcr "molto preoccupata" per attacchi a indipendenza magistratura (4)

- Il capo dello stato rivendica la legittimità di un altro anno alla guida del paese, affermando che i cinque anni di mandato decorrono dal suo insediamento nel febbraio 2017 e non dalle elezioni del novembre 2015 successivamente annullate per frode. Dabrésil era stato arrestato, assieme ad altre 23 persone tra cui l'ispettrice generale della Polizia nazionale, Marie Luoise Gautier, a seguito della denuncia di un "colpo di stato" e di un tentativo di attentato alla vita dello stesso presidente. “Ringrazio la persona incaricata della mia sicurezza a palazzo. Il sogno di queste persone era di attentare alla mia vita. Grazie a Dio non è accaduto, questo piano è stato sventato", dichiarava Moise ai media locali, parlando dall'aeroporto di Port-au-Prince circondato dalla moglie e dal premier Jospeh Jouthe. (segue) (Res)