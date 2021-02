Haiti: Unhcr "molto preoccupata" per attacchi a indipendenza magistratura (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo haitiano aveva registrato "l'autoproclamazione" di Jean Luois a presidente come una "usurpazione del'incarico e una grave violazione della Costituzione e delle leggi" del paese. Azioni, si leggeva nel documento firmato dal ministro della Comunicazione, Pradel Henriquez, che "non fanno altro che creare problemi, complicare il clima di instabilità e danneggiare le basi dello stato di diritto". Dinanzi "a qualsiasi escalation di violenza e di violazione delle leggi, i poteri pubblici non hanno altra opzione che agire con il massimo rigore contro coloro che provocano problemi e difendono il caos", proseguiva la nota. Il ministro della Giustizia, Rockefeller Vincent ha da parte sua denunciato "l'atto illegale e incostituzionale" compiuto da Jean Louis, rimproverandogli di aver "voltato le spalle al suo incarico di magistrato appartenente a un potere non politico". I media haitiani rilevano peraltro che la decisione di Moise di "invitare" i magistrati "ad avvalersi del loro diritto di andare in pensione", può contrastare con l'ordinamento e la Costituzione, secondo cui gli alti funzionari della Corte di cassazione, dei tribunali d'appello e di prima istanza "sono inamovibili" e "possono essere licenziati solo per mancanza di requisiti o sospesi dopo essere stat incriminati formalmente". (segue) (Res)