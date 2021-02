Haiti: Unhcr "molto preoccupata" per attacchi a indipendenza magistratura (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha dichiarato in un comunicato che la crisi politica ad Haiti potrà essere risolta solo attraverso un lavoro congiunto delle istituzioni dello stato, l'apertura di un dibattito su una nuova costituzione e la celebrazione di elezioni per sostituire il presidente Jovene Moise, il cui mandato scade "il 7 febbraio del 2022". L'Osa esprime "preoccupazione" per lo stato dei diritti umani e "l'indipendenza dei poteri". La segreteria generale Osa, si legge nella nota, "ha un interesse essenziale nella protezione delle istituzioni democratiche e dei diritti politici della cittadinanza. È fondamentale che le istituzioni dello stato lavorino in modo congiunto per risolvere i problemi che colpiscono Haiti". (segue) (Res)