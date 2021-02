Haiti: Unhcr "molto preoccupata" per attacchi a indipendenza magistratura (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato lancia un appello a celebrare "cambi strutturali" nel paese attraverso il dibattito su "una nuova costituzione e la partecipazione effettiva alle elezioni generali di quest'anno". L'organismo diretto dall'uruguayano Luis Almagro "rinnova il suo appoggio al processo elettorale come unica opzione compatibile con la Carta democratica", sorta di statuto dell'Osa, per "sostituire l'attuale presidente costituzionale", a partire dal 7 febbraio del 2022. Lo scorso 19 gennaio le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per l’aumento delle tensioni politiche ad Haiti. “Temiamo che la persistente insicurezza, povertà e disuguaglianze strutturali ad Haiti, unite a crescenti tensioni politiche, possano portare a un modello di malcontento pubblico seguito da una violenta repressione della polizia e da altre violazioni dei diritti umani”, si legge in un comunicato diffuso dall’Alto commissariato Onu per i diritti umani. (Res)