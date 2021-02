Algeria: diversi detenuti dell’Hirak rilasciati dopo la grazia presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi detenuti del movimento pro-democrazia Al Hirak sono stati rilasciati questo venerdì 19 febbraio in diverse città dell'Algeria, dopo la grazia decretata ieri sera dal presidente Abdelmadjid Tebboune. Secondo il Comitato nazionale per la liberazione dei detenuti (Cnld) gli attivisti Badi Allal (Tamanrasset), Lahcen Ben Cheikh (Bordj Bou Arreridj), Mohamed Naili (Tebessa), Allal Kadari, Kouider Becharef (Saida), Mohamed Athmane , Youcef Libiar e Mourad Koraichi (M'Sila) sono stati rilasciati oggi in attesa di altre scarcerazioni. In un discorso alla Nazione pronunciato ieri sera, 18 febbraio, il presidente Tebboune ha detto di aver firmato un decreto presidenziale che concede la grazia a decine di detenuti Hirak, le cui sentenze sono già state emesse dalla giustizia. (Ala)