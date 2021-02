Speciale difesa: Turchia, Altun, Ankara non ha ricevuto il dovuto sostegno dalla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non ha ricevuto il dovuto sostegno dai suoi alleati della Nato contro le minacce alla sua sicurezza internazionale. Lo ha dichiarato il direttore delle comunicazioni della presidenza turca, Fahrettin Altun, parlando ad un evento dal titolo “Nato 2030: Uniti per una nuova era nel 69esimo anniversario dell’adesione della Turchia”. "Ci aspettiamo lo stesso tipo di impegno per la sicurezza nazionale della Turchia dai nostri alleati, per la cui sicurezza nazionale siamo fermamente impegnati", ha affermato Altun, le cui dichiarazioni giungono mentre è in corso la ministeriale dei responsabili della Difesa dell’Alleanza che si tiene in videoconferenza a causa della pandemia di Covid-19. Invitando gli alleati della Nato a sostenere la Turchia contro gli atti di terrorismo e ad adottare le misure necessarie per neutralizzare le minacce che il Paese deve affrontare, Altun ha sottolineato: "In risposta alle minacce asimmetriche, a cominciare dal terrorismo, la Nato è costretta ad agire in modo più deciso, più efficace, e in modo più proattivo". Al contrario, secondo il responsabile delle comunicazioni della presidenza turca, Ankara è esposta a "misure ingiuste, illegali e punitive contro il suo legittimo tentativo di mantenere la sua sicurezza”. (Tua)