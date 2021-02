Draghi: "Il Next Generation Eu è una straordinaria prova di fiducia reciproca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next generation Eu è una "straordinaria prova di fiducia reciproca che, se validata da scelte oneste ed efficaci, potrà un giorno sfociare nella creazione di un bilancio europeo comune da cui dovrebbero trarre maggior beneficio proprio i Paesi più fragili dell’Unione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 della Corte dei Conti. Con il Next Generation, l’Unione europea "ha preso una decisione, ispirata alla solidarietà, senza precedenti. Una decisione - ha aggiunto - per noi importante sotto due aspetti". Innanzitutto "per la prima volta in tanti anni lo Stato si trova a poter fare investimenti significativi con il solo vincolo che siano fatti bene, cioè che aumentino la crescita del Paese e quindi contribuiscano anche a rendere il nostro debito sostenibile".Sono convinto, ha proseguito "che l’azione di controllo esercitata dalla Corte dei Conti debba essere intransigente ed efficiente ma anche rapido. I tempi straordinari che viviamo lo richiedono". Di certo "l’emergenza e la crisi mettono a dura prova questa richiesta di maggiore velocità", ha detto precisando che l’impegno del governo "sarà quello di rafforzare la capacità amministrativa selezionando anche le migliori competenze per realizzare un amministrazione all’altezza dei compiti che il momento straordinario richiede".Secondo Draghi bisogna agire sul versante del rafforzamento della qualità dell’azione amministrativa, a partire dalle competenze delle persone", ha aggiunto. "E' un diritto innegabile dei cittadini e le imprese di ricevere servizi puntuali, efficienti e di qualità. E' un dovere delle Pubbliche amministrazioni attrezzarsi perché ciò avvenga" ha detto ancora chiarendo che "le contrapposizioni fra istituzioni siano un gioco a somma negativa". (Rin)