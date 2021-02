Algeria: il presidente Tebboune scioglie il parlamento e concede l'amnistia a 60 oppositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato in un discorso alla nazione il 18 febbraio, in occasione della Giornata nazionale dei martiri, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale del popolo (Apn), l'organizzazione di elezioni legislative anticipate e la grazia a oltre 60 oppositori e attivisti. Ritornato una settimana fa dalla Germania, dove era in cura ufficialmente per un non meglio precisato intervento al piede, in pieno decorso post-Covid, Tebboune ha avuto consultazioni con sei partiti politici, comprese le formazioni di opposizione. Il capo dello Stato, tuttavia, non ha ricevuto i due partiti di maggioranza in Parlamento, il Fronte di liberazione nazionale (Fln) e il Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), divenuti molto impopolari per la loro vicinanza all'ex presidente Abdelaziz Bouteflika e al suo regime.La decisione del capo dello Stato di sciogliere il parlamento giunge sullo sfondo delle tensioni nel Paese in vista del secondo anniversario del movimento di protesta noto come Al Hirak (Il movimento), lanciato il 22 febbraio 2019 e che ha costretto Bouteflika a dimettersi due mesi dopo 20 anni al potere. Il giorno della sua partenza per Berlino, Tebboune aveva pubblicamente espresso la sua insoddisfazione per l'azione del governo di Abdelaziz Djerad, alimentando le voci di un imminente rimpasto di governo o di nuove elezioni.I due rami del parlamento algerino, a quanto si apprende, resteranno in carica prima delle elezioni legislative per il disbrigo degli affari correnti. In particolare, la priorità numero uno è l'approvazione della legge elettorale in base ai dettami della nuova Costituzione che prevedono, per esempio, il limite di due mandati. La decisione di sciogliere il parlamento e di indire le elezioni legislative anticipate avviene per la seconda volta nella storia del Paese nordafricano. Il precedente risale a gennaio 1992, quando il parlamento è stato dissolto in seguito alle dimissioni del presidente Chadli Bendjedid.Le prossime elezioni legislative porteranno al “settimo parlamento pluralista” nella storia dell'Algeria dopo le elezioni del 1991, 1997, 2002, 2007, 2012 e l'ultima nel 2017. Le elezioni legislative si svolgeranno, come detto, sulla base di una nuova legge elettorale. La bozza approvata dal governo prevede alcune novità, come il ritorno al voto proporzionale; la rimozione del primo della lista; il rafforzamento del controllo sulle fonti di finanziamento delle campagne elettorali. Inoltre, per la prima volta nella storia elettorale del Paese, l'Autorità indipendente per la supervisione della campagna elettorale controllerà tutti i fascicoli delle candidature, in aggiunta al monitoraggio dell'intero processo elettorale.Quanto al rimpasto di governo, sembra che esso non coinvolgerà direttamente il capo del governo Djerad, ma altri ministri. Vale la pena sottolineare che Tebboune ha inoltre annunciato la liberazione di una sessantina di detenuti imprigionati in relazione all’Hirak. Il movimento popolare dell’Hirak (letteralmente “il Movimento”) è nato nel febbraio 2019 a seguito della candidatura di Bouteflika per un quinto mandato alla presidenza della Repubblica. Il 16 febbraio 2019, l'Algeria è stata scossa per la prima volta dopo almeno due decenni da una serie di sporadiche manifestazioni durante le quali gli algerini hanno espresso il proprio dissenso in modo sostanzialmente pacifico.Il 22 febbraio vengono organizzate proteste più importanti nelle principali città, compresa la capitale, Algeri, dove tutti gli incontri sono stati vietati dal 2001. Da quella data, ogni venerdì, milioni di persone hanno marciato per le vie della capitale per chiedere un profondo cambiamento del "sistema" in carica dal 1962. Il 2 aprile 2019, il presidente Bouteflika ha lasciato il potere dopo vent'anni alla guida del paese. Il movimento di protesta ha proseguito con le sue manifestazioni per tutto il 2019 anche dopo la salita al potere nel dicembre dello stesso del presidente Tebboune per divenire sporadiche nel 2020 a seguito delle restrizioni contro il Covid-19. Durante i due anni di proteste diversi attivisti sono stati arrestati e incarcerati per aver organizzato le manifestazioni. All’inizio della sua presidenza, Tebboune aveva già rilasciato decine di attivisti del movimento un gesto simbolico destinato a placare le proteste e voltare pagina dopo il lungo governo di Bouteflika. (Ala)