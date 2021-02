Farmaci e vaccini anti-Covid falsi: i Nas scoprono siti web con prodotti provenienti dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un'operazione contro i crimini informatici in ambito farmaceutico i carabinieri dei Nas hanno intercettato diversi siti web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili che vendevano prodotti per la cura o prevenzione del Covid.Su un portale, strutturato in modo simile a una piattaforma di e-commerce, i Nas hanno scoperto la promozione e vendita di 7 prodotti presentati come vaccini per il Covid e potenzialmente acquistabili anche da utenti connessi dal territorio nazionale. Altri tre siti individuati, invece, presentavano un medicinale di origine cinese e di cui venivano promosse le presunte proprietà terapeutiche nella cura del Covid e che invece è risultato essere, a seguito di parere dell'Aifa, un farmaco sprovvisto di autorizzazione all’immissione in commercio.I Nas in occasione dell'operazione invitano i cittadini ad attenersi solo alle indicazioni fornite dagli organi ufficialmente preposti e a consultare i siti istituzionali, diffidando della presenza di offerte sul web di farmaci non autorizzati. (Rer)