Credito: Slovenia, Nlb conclude il 2020 con utili per 268,9 milioni di euro (2)

- Secondo quanto riferiva allora la stampa di Belgrado, con l'operazione la slovena Nlb ha acquisito definitivamente la banca serba. Il 9 dicembre si è conclusa la transazione grazie al via libera arrivato dalla Banca nazionale della Serbia (Nbs), che ha fatto seguito a quello della Banca centrale europea (Bce). La banca slovena acquisisce l'83,23 per cento della proprietà diventando così l'azionista di maggioranza. Allo Stato serbo sono già stati pagati 60 milioni di euro attraverso i dividendi. La privatizzazione di Komercijalna Banka fa parte dell'accordo stretto fra la Serbia e il Fondo monetario internazionale (Fmi). L'acquisizione dell'istituto prevede un costo di 387 milioni di euro, che diventano circa 460 milioni grazie all'obbligo di pagamento degli interessi al 2 per cento annuo sulla cifra per un periodo che parte dal primo gennaio 2020. (Seb)