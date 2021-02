Digitale: Mollicone (Fd'I), evitare effetto Australia, tutelare sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Australia chiede che i contenuti prodotti dai giornalisti siano adeguatamente retribuiti dalle piattaforme digitali e, per tutta risposta, Facebook blocca le condivisioni di link e articoli: una palese violazione della sovranità digitale, che mette a repentaglio anche la circolazione di notizie chiave per l'emergenza pandemica". Lo afferma il responsabile nazionale innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Non vorremmo che con il recepimento della direttiva Copyright in Italia possa avvenire lo stesso - prosegue deputato - Ricordiamo agli over-the-top che è lo Stato a fare le regole del gioco, non loro proprio il caso australiano, insieme a quello francese, è quello a cui guardare per la redazione del decreto legislativo di recepimento: gli editori devono essere tutelati prevedendo un meccanismo di negoziazione obbligatoria tra le parti interessate che individui una quota adeguata di proventi che gli editori devono percepire e che, in caso di mancato accordo in un termine prestabilito tra gli editori e gli Ott, intervenga l'Autorità regolatoria di settore a definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali". (Ren)