Imprese: il 22 febbraio webinar di For e Inwit su 5G ed elettromagnetismo

- È in programma per lunedì prossimo - 22 febbraio - alle ore 17 il webinar "5G ed elettromagnetismo: coinvolgere le comunità e contrastare le fake news", organizzato dalla Fondazione ottimisti e razionali (For) in collaborazione con Inwit. All'evento parteciperanno Vincenza Bruno Bossio, deputata e segretaria della commissione Trasporti alla Camera, il portavoce di Forza Italia Giorgio Mulè, l'assessore alle Attività produttive del comune di Bologna Marco Lombardo, il presidente Uncem Marco Bussone, e Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne e Comunicazione di Inwit. Saranno poi presenti Gabriele Falciasecca, professore emerito dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, e la fondatrice di Avventura Urbana Iolanda Romano. Ci sarà poi il presidente della Fondazione Ottimisti e Razionali Claudio Velardi in qualità di moderatore. (Rin)