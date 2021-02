Costruzioni: Istat, -8,2 per cento produzione in 2020, peggior risultato da 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2020 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 4,6 per cento rispetto a novembre. Così l'Istat nella nota relativa alla produzione nelle costruzioni. Secondo l'istituto, nella media del quarto trimestre 2020 la produzione nelle costruzioni cala del 3,4 per cento rispetto al trimestre precedente. Su base tendenziale l’indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta dell’1,8 per cento, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di dicembre 2019) registra una flessione dell’1,5 per cento. Nella media complessiva del 2020, l’indice grezzo segna una caduta del 7,5 per cento, mentre l’indice corretto diminuisce dell’8,2 per cento. "Dopo tre anni di crescita torna a diminuire - commenta l'Istat - nel 2020, la produzione nelle costruzioni, in un anno fortemente segnato dagli effetti dell’emergenza sanitaria. La flessione complessiva dell’anno, al netto degli effetti di calendario, è stata pari all’8,2 per cento. Per trovare un risultato più sfavorevole occorre risalire al 2013, quando si registrò un calo del 10,2 per cento".(Ren)