Regno Unito: Corte suprema, autisti Uber devono essere considerati come dipendenti

- La Corte suprema del Regno Unito ha stabilito con una sentenza che gli autisti di Uber devono essere messi in regola come dipendenti e non come lavoratori autonomi. Secondo quanto riporta l'emittente britannica "Bbc", ciò significa che tra le altre cose, decine di migliaia di autisti Uber hanno diritto al salario minimo e alle ferie. La testata rileva che la sentenza potrebbe comportare per l'azienda un pesante contraccolpo per via delle compensazioni economiche. (Rel)