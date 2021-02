Salute: Irccs Galeazzi, monitorati i micro movimenti delle protesi grazie alla radiostereometria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le sfere sono indipendenti, non si mobilizzano in quanto intra-ossee, non influiscono in alcun modo sul funzionamento meccanico della protesi, come invece accadeva in precedenza con l’impiego dei markers che richiedevano di essere fissati alle componenti protesiche”. L’introduzione di questo sistema, che al Galeazzi è in fase iniziale di sperimentazione e che è stato finanziato dal Ministero della Salute, rappresenta un vantaggio per il paziente poiché, grazie al monitoraggio periodico, è possibile arrivare a una diagnosi precoce dell’eventuale mobilizzazione dell’impianto. Intervenendo tempestivamente, prevenendo l’esordio dei sintomi più gravi, è possibile evitare di ricorrere a interventi più invasivi, come la sostituzione a distanza dell’intero impianto protesico. Inoltre riuscire a mantenere la stabilità della protesi nel tempo potrebbe determinare una diminuzione delle visite di controllo dei pazienti, riducendo anche i costi sanitari. L’impiego della RSA permette anche di raccogliere dati preziosi per analizzare, a lungo termine, quali siano gli elementi che possono influire sui micro movimenti degli impianti. “Il nostro obiettivo è quello di poter comprendere quali siano le variabili che possono influenzare la buona tenuta di una protesi, affinché si possano mettere in atto accorgimenti preventivi, tali da ridurre al minimo il rischio di mobilizzazione” afferma il dottor Ulivi. I dati raccolti tramite radiostereometria contribuiscono ad arricchire ulteriormente il Registro ortopedico dell’Istituto, unico nel suo genere, poiché all’analisi clinica e obiettiva dello specialista, acquisita nel corso dei controlli post-operatori, associa anche la percezione e la valutazione del paziente raccolta attraverso specifici questionari (Proms). “Il nostro Registro ha la peculiarità di coinvolgere attivamente il paziente che fornisce la propria visione dell’impianto, in termini di risultati e funzionalità e ora acquisterà ancora più rilevanza con l’introduzione di questo tipo di analisi radiostereometrica” conclude il dottor Ulivi. (Com)