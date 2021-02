Ecuador: presidenziali, proclamazione risultati ufficiali attesa nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale elettorale dell’Ecuador (Cne) proclamerà ufficialmente i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali, tenute il 7 febbraio, tra sabato 20 e domenica 21 febbraio. Lo ha annunciato la presidente del Cne Diana Atamaint parlando in un’intervista radiofonica. Dopo la proclamazione ufficiale dei risultati i candidati e i partiti politici potranno fare ricorso. Lo scorso 16 febbraio il Cne ha annunciato di non aver raggiunto i voti necessari per dare il via libera a un riconteggio dei voti del primo turno delle elezioni presidenziali del 7 febbraio, che hanno visto l'affermazione del candidato conservatore Guillermo Lasso con un vantaggio di soli 0,05 punti percentuale sull'ecologista indigeno Yaku Perez. La richiesta ha avuto due voti a favore, uno contrario e un’astensione, mentre uno dei consiglieri ha lasciato l’aula. “Non si adotta alcuna risoluzione, purtroppo non si dà risposta alla richiesta, non si approva né si boccia”, annunciava Atamaint. L'informativa giuridica, presentata alla Corte su richiesta di Perez, chiedeva il riconteggio dei voti in 17 province. (segue) (Brb)