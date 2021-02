Ecuador: presidenziali, proclamazione risultati ufficiali attesa nel fine settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione dei popoli della nazionalità Kichwa dell'Ecuador (Ecuarunari) ha organizzato una 'Marcia per la pace nella democrazia' per chiedere il riconteggio dei voti. La confederazione denuncia la possibilità di brogli nel conteggio delle schede elettorali. Anche la Confederazione delle nazionalità e dei popoli indigeni della costa ecuadoriana (Conaice) ha aderito all'iniziativa. Il gruppi indigeni chiedono al Consiglio elettorale nazionale (Cne) di conteggiare di nuovo le schede in almeno 17 delle 24 province del Paese. I punti principali della protesta sono "difendere il progetto politico, rifiutare le azioni della destra, chiudere tutte le opzioni al dialogo da qualunque parte provengano e rafforzare il tessuto organizzativo del movimento indigeno", si legge in una pubblicazione su Twitter. (segue) (Brb)