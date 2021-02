Ecuador: presidenziali, proclamazione risultati ufficiali attesa nel fine settimana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di osservazione elettorale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) in Ecuador ha manifestato preoccupazione per l’incertezza relativa al primo turno delle elezioni presidenziali tenute il 7 febbraio. In un comunicato l’Osa invita il Consiglio nazionale elettorale dell'Ecuador (Cne) a fornire informazioni tempestive e costanti sullo stato e sull'andamento del processo elettorale, fornire garanzie e trasparenza a tutte le forze politiche coinvolte nel processo elettorale, conservare il materiale elettorale in modo sicuro e garantire il rispetto del calendario elettorale. (segue) (Brb)