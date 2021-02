Somalia: colpi di arma da fuoco all’aeroporto di Mogadiscio, sospesi i voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I voli internazionali all'aeroporto di Aden Adde di Mogadiscio sono stati sospesi dopo che colpi di arma da fuoco hanno colpito il muro perimetrale dello scalo. Lo riferiscono fonti dell'aeroporto citate dall'edizione locale dell'emittente "Bbc". In precedenza dei colpi di arma da fuoco sono stati segnalati a Mogadiscio, dove è in corso una manifestazione dell'opposizione – non autorizzata dal governo – contro il presidente uscente Abdullahi Mohamed "Farmajo", il cui mandato è scaduto lo scorso 8 febbraio. Lo riferiscono fonti di stampa locali, secondo cui ci sono state violente sparatorie in diverse parti della città dopo che le forze di sicurezza hanno sparato in aria per disperdere alcuni manifestanti. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime o feriti. Tra i promotori della manifestazione ci sono il candidato alla presidenza dell'opposizione Abdirahman Abdishak e l'ex primo ministro Hassan Ali Khaire, il quale su Facebook ha denunciato di essere sopravvissuto a un "tentativo di omicidio". In precedenza il ministro della Sicurezza, Abukar Islow, aveva riferito che le forze di sicurezza somale hanno respinto un attacco condotto la scorsa notte da sospetti miliziani di al Shabaab contro le postazioni dell'esercito nei pressi del palazzo presidenziale di Mogadiscio. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, l'attacco avrebbe avuto come obiettivo un hotel situato nei pressi del palazzo presidenziale e nel quale alloggiavano due ex presidenti.