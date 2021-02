Somalia: colpi di arma da fuoco all’aeroporto di Mogadiscio, sospesi i voli internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono attese dopo che ieri sono ripresi a Mogadiscio i nuovi colloqui fra i membri del governo federale e i rappresentanti degli Stati regionali nel tentativo di risolvere lo stallo elettorale creatosi dopo la scadenza - lo scorso 8 febbraio - del mandato del presidente Farmajo. L'incontro si è tenuto a Villa Somalia, la sede della presidenza, ed è stato accolto positivamente dai partner internazionali. Nei giorni scorsi le Nazioni Unite e l'Unione africana hanno esortato i leader somali a riprendere i colloqui per risolvere l'impasse politica e a procedere celermente con lo svolgimento delle elezioni generali. In una nota congiunta il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il presidente della Commissione dell'Ua, Moussa Faki Mahamat, hanno chiesto alle parti di adottare “uno spirito di compromesso” nel tentativo di raggiungere ad un accordo nel più breve tempo possibile. “Il presidente e il segretario generale chiedono ai leader somali di riprendere il dialogo e lavorare in uno spirito di compromesso per superare gli ultimi ostacoli politici a elezioni inclusive il prima possibile e rispettando l'accordo raggiunto il 17 settembre 2020”, si legge nel comunicato, in cui si ribadisce l’impegno a “continuare a sostenere il governo e il popolo somalo nel loro cammino verso la pace e la prosperità”. (segue) (Res)