Roma: assembramenti davanti a minimarket, multati 20 giovani e chiuso negozio

- Una ventina di persone, per lo più giovani, sono state identificate e sanzionate per violazione delle norme anti Covid. I ragazzi sono stati notati dalla polizia in assembramento vicino a due esercizi commerciali di viale Antonio Ciamarra dove avevano acquistato alcolici e bevande. Sanzionati anche i titolari dei due negozi a cui è stata imposta la chiusura della attività per 5 giorni come previsto dalla normativa.(Rer)