Repubblica Ceca: gruppo di senatori solleva questione costituzionalità su stato di emergenza

- Un gruppo di 35 senatori della Repubblica Ceca ha chiesto che la Corte costituzionale verifichi la costituzionalità dello stato di emergenza in vigore in ragione del coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". I senatori voglio chiedono alla Consulta di Praga se il governo ha agito in linea con la Costituzione nel dichiarare lo stato di emergenza nonostante la mancanza di un assenso da parte della Camera dei deputati. Non si aspettano però che la Corte decida prima della scadenza dello stato di emergenza, in programma il 27 febbraio. "Dobbiamo capire per il futuro, al fine di continuare a operare nel rispetto dell'ordinamento costituzionale, se il governo si è comportato in modo compatibile con la carta fondamentale o meno", ha detto Milos Vystrcil, presidente della Camera alta del Parlamento ceco. A suo avviso c'è il rischio che "l'esecutivo inizi ad agire senza alcun controllo" e ha mancato di trattare con l'opposizione le condizioni per una continuazione dello stato di emergenza. "Il governo ha aggirato la decisione della Camera dei deputati", che aveva negato una proroga dello stato di emergenza in vigore ormai dall'autunno, "facendo pressione sui presidenti delle regioni perché chiedessero la proroga e trasferendo in capo a loro la responsabilità", ha continuato Vystrcil. (Vap)