Filippine: nel 2021 il mercato locale sarà il più attraente per le Ipo nel sud-est asiatico

- Le Filippine sono destinate a diventare nel 2021 il mercato più attraente per le offerte pubbliche iniziali (Ipo) nel sud-est asiatico. Lo indica il portale “Channel News Asia” citando il parere di una serie di esperti. Una serie di compagnie filippine, inclusi i nuovi fondi d’investimento immobiliari (Reit), dovrebbero quotarsi in borsa quest’anno raccogliendo oltre 4 miliardi di dollari, cifra che secondo i dati Refinitiv supererebbe quella complessiva degli ultimi sette anni. Negli altri Paes della regione è in vista per quest’anno solo un’Ipo da 2 miliardi di dollari a Singapore da parte di una controllata di Thai Beverage, oltre a operazioni minori in Indonesia e in Thailandia. Nelle Filippine la maggiore quotazione dovrebbe essere quella da 1,5 miliardi di dollari di Monde Nissin, compagnia dell’industria alimentare sostenuta dal fondo sovrano di Singapore Gic. Vi è attesa anche per l’Ipo della Compagnia nazionale della rete elettrica delle Filippine (Ngcp), che dovrebbe arrivare a soddisfare i requisiti fissati dai regolatori finanziari. L’obiettivo di queste compagnie è di approfittare dell’abbondante liquidità del mercato locale e di garantirsi investitori prima delle elezioni presidenziali del prossimo anno, che potrebbero creare volatilità di mercato. L’economia delle Filippine si è contratta del 9,5 per cento lo scorso anno, la peggiore performance registrata tra i Paesi del sud-est asiatico. Tuttavia, nel 2021 il governo ha fissato l’ambizioso obiettivo di crescita tra il 6,5 e il 7,5 per cento sulla spinta di un bilancio nazionale record da 93,7 miliardi di dollari.(Fim)