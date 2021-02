Roma 2021: spunta pagina Facebook con Gualtieri sindaco, Pd "è bufala, denuncia in corso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È apparsa ed è immediatamente scomparsa su Facebook una pagina che ritraeva Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia e probabile candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra a Roma, su uno sfondo blu con lo slogan "Roma al futuro" e con sotto i simboli del Pd e del M5s. Si tratta di una pagina fasulla. "Stiamo provvedendo a denunciare gli autori della pagina fake su Facebook dal nome 'Roma al futuro' che pubblica foto dell’onorevole Roberto Gualtieri in relazione a una sua candidatura a sindaco", chiarisce in una nota la federazione del Partito democratico di Roma. “Diffidiamo dalla diffusione e dal considerarla in qualsiasi modo un’iniziativa riconducibile al Partito democratico. Confidiamo che il tempestivo intervento delle autorità consenta di capire quale sia la fonte di ispirazione di questa iniziativa”, conclude la nota. (Rer)