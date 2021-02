Tlc: Fassina (Leu), Draghi intervenga su Cdp per Cda Tim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali, afferma di leggere sui giornali cheCassa depositi e prestiti "rinuncia a presentare una propria lista di candidati per il Cda di Tim, in imminente rinnovo, lasciando la direzione di un'azienda decisiva per le Tlc e la sicurezza nazionale completamente in mano ai soci francesi di Vivendi. Sarebbe un gravissimo colpo all'interesse nazionale - evidenzia Fassina in una nota - considerato che Tim insiste a proporre le sua infrastruttura come rete unica per la banda ultra larga e pretende di esserne il controllore con la maggioranza assoluta della relativa società. Potrebbe essere anche un pesantissimo danno erariale, dato che Cdp, all'88 per cento Mef, è il secondo investitore di Tim con una quota del 10 per cento, prezzato a circa 1 miliardo di euro. Chiediamo al presidente Draghi, al ministro Franco e ai ministri Giorgetti e Giovannini di intervenire al più presto: lunedì è in agenda il Consiglio di Cdp, l'ultima possibilità prima del Cda di Tim, previsto per martedì 23, per definire la lista dei consiglieri di maggioranza. Presentiamo interrogazione urgente al governo - annuncia -. L'impegno per il futuro dei nostri figli, centrale per il governo Draghi, passa soltanto dal taglio delle pensioni dei padri?". (Com)