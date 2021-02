Covid: Coldiretti, apertura weekend salva 80 per cento conti dei ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di rimanere aperti durante il weekend vale in questo momento l’80 per cento del fatturato settimanale di ristoranti, pizzerie ed agriturismi duramente provati dallo smart working e dalle chiusure forzate. Lo scrive la Coldiretti, chiedendo di posticipare all’inizio della settimana prossima il cambio di colore delle Regioni. Anche alla luce dell'avanzamento della campagna di vaccinazione, prosegue la nota, sarebbe importante consentire le aperture durante il fine settimana. (Com)