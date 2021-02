Pa: Carlino (Corte Conti), sistema norme determina deficit trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, l’azione di contrasto ai fenomeni di dispersione delle risorse pubbliche "si confronta con un sistema normativo costituito da disposizioni stratificate nel tempo e con la complessità delle procedure amministrative, che spesso determinano aggravi per il cittadino e deficit di trasparenza". Parlando nell’corso della Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, il presidente ha ricordato che "tali criticità, come l’esperienza della Corte dei conti insegna, agevolano la realizzazione di fenomeni distrattivi delle risorse pubbliche o di inefficace impiego delle stesse". (Rin)