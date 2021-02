Lavoro: Inapp, giovedì seminario "Le prospettive dello smart working tra mito e realtà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se prima dell'emergenza del coronavirus erano appena 570mila i lavoratori che ricorrevano allo smart working nella fase più acuta della pandemia, in pieno lockdown, sono stati oltre 8 milioni gli italiani che hanno dovuto cambiare il modo di lavorare. Se questo ha permesso alle aziende di proseguire le proprie attività produttive, contenendo anche il fenomeno dei contagi da Covid-19, è altrettanto vero che lo smart working è sembrato essere più un lavoro "forzato" a distanza che un vero e proprio "lavoro agile". Lo smart working in questi mesi è quindi vissuto in una sorta di limbo "tra mito e realtà". Per capire quelle che sono le prospettive future, tra normazione legislativa e ristrutturazione dei processi, l'Inapp ha organizzato un seminario online il 25 febbraio alle ore 15 a cui parteciperanno insieme al presidente dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, prof. Sebastiano Fadda, il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, il direttore delle relazioni industriali di Confindustria, Pierangelo Albini, la segretaria confederale della Uil, Tiziana Bocchi, l'esperta di organizzazione aziendale Anna Maria Ponzellini e il giuslavorista Arturo Maresca. (segue) (Ren)