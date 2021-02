Salute: svelato segreto metformina, fornisce energia alternativa a tessuti offesi dal diabete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È il farmaco più usato nel mondo per il trattamento del diabete di tipo 2 e ha da poco compiuto 60 anni. Ma lungi dal non avere più segreti per la scienza, di giorno in giorno emergono nuovi aspetti del funzionamento della metformina. È inoltre certo che questo farmaco, terapia di prima linea per il diabete di tipo 2, conferisce una solida protezione contro una serie di patologie renali, cardiovascolari, neurologiche e addirittura tumorali.Una delle ultime scoperte scientifiche relative alla metformina, oggetto di una puntuale revisione pubblicata su Diabetes care a firma di scienziati di tre università italiane, tra le quali l'Università cattolica (le altre due sono l'Università di Pisa e l'Università Tor Vergata di Roma) è il ruolo del lattato, prodotto su input della metformina. "Questa sostanza – spiega Andrea Giaccari, professore associato di Endocrinologia, Università cattolica campus di Roma e responsabile del Centro per le malattie endocrine e metaboliche, fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs – è la stessa che si accumula nei muscoli e li indolenzisce dopo una seduta di allenamento, considerata un tempo solo prodotto di scarto, rappresenta al contrario una preziosa fonte di energia, un 'carburante' immediatamente utilizzabile dai tessuti. L'ipotesi, suffragata da molti esperimenti, è che la metformina permetta ad alcuni tessuti di trasformare il glucosio in acido lattico, che viene sfruttato come fonte di energia 'alternativa' e rapidamente utilizzabile. In questo senso, la produzione di lattato indotta dalla metformina, potrebbe rappresentare un meccanismo di protezione per il funzionamento di cuore, reni, cervello e addirittura contribuire alla sua attività 'anti-neoplastica'. Il glucosio come carburante deve essere elaborato per poter essere pienamente utilizzato dalle cellule, mentre al contrario il lattato è un carburante pronto per essere bruciato. È un po' la differenza tra cucinare sulla brace (bisogna procurare la legna, attendere che prenda fuoco e ottenere la brace) e un fornello a gas, che si accende immediatamente".